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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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