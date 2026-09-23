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Giriş Tarihi:
23 Eylül 2026 15:58
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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