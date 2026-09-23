Adalar'ın yeni başkan vekili Türkyılmaz A Haber'e konuştu: "Adalar'da artık hizmet zamanı!"

Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi dört turun ardından sonuçlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, son iki turda kullanılan 5 oyun tamamını alarak başkan vekili seçildi. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kemal Türkyılmaz, A Haber ekranlarında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir ve Türkyılmaz, Adalar'da hizmet ve belediyecilik çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi.