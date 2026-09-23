Mansur Yavaş istifa etti! Kulisler hareketlendi: Yavaş AK Parti'ye geçer mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklaması Türk siyasetinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. CHP Genel Merkezi ile uzun süredir fikir ayrılıkları yaşayan ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı ziyaret sonrası parti içinde açık hedef haline gelen Mansur Yavaş'ın yol ayrımı kararı, A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Gazeteciler Ekrem Kızıltaş ve Sinan Burhan istifanın perde arkasını değerlendirirken, CHP Genel Merkezi'ndeki sıcak gelişmeler anbean aktarıldı.