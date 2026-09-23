Bitcoin'de tarihi yükseliş! 87 bin dolar aşıldı: Piyasalarda rüzgâr tersine mi dönüyor?

Kripto para piyasalarında yükseliş ivmesi hız kazanırken Bitcoin, 87 bin dolar seviyesini aşarak Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyelerini gördü. 21 Eylül'de 87 bin 300 doların üzerine çıkan Bitcoin, ardından gelen kâr satışlarıyla sınırlı geri çekilme yaşadı. Piyasadaki hareketliliği A Haber ekranlarında değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş, yükselişi destekleyen gelişmeleri ve yatırımcıların takip etmesi gereken başlıkları ele aldı.