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İstinye'de AVM'de korkutan yangın! Otomobil alev aldı

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Giriş: 20.04.2024 21:21
İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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