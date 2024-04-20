20 Nisan 2024, Cumartesi
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İstinye'de AVM'de korkutan yangın! Otomobil alev aldı
İstinye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar AVM'nin içini kapladı. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken dumanların kapladığı AVM'nin içinden görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.