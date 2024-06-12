İşte kiraz tarhanasının yapımı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kadın kooperatifi sezonluk birçok meyveyi tarhanaya dönüştürüyor. Yapılan meyveler içerisinde en ilgi çekeni ise kiraz oldu. İşte atıştırmalık kiraz tarhanasının tarifi...

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