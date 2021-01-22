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İşte çıkarılan İSPARK işçisinin hak arayışı

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Giriş: 22.01.2021 09:15
Güncelleme:22.01.2021 10:46
İSPARK çalışanı Birol Durmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki işinden sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle çıkarıldı. Bu duruma tepki olarak da İBB binasından yola çıkarak CHP Genel Merkezi'ne bisikletle gitmeye karar verdi ve yola çıktı.

İşten çıkarılan İSPARK işçisi hakkını aramak için İstanbul'dan Ankara'ya pedal çeviriyor. Birol Durmuş sekiz ay önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan 13 bin çalışandan yalnızca biri.

Durmuş, kendisiyle aynı kaderi paylaşan İSPARK çalışanlarıyla birlikte düzenledikleri basın toplantısının ardından hakkını aramak için İstanbul'dan yola çıktığı yolculukta Kocaeli'ne ulaştı.

Daha önce İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşme talebine yanıt alamayan Durmuş, kendisiyle aynı kaderi yaşayan 13 bin kişinin sesi olmayı amaçlıyor.

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