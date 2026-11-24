UEFA'dan Galatasaray'a Filistin pankartı uyarısı! Dursun Özbek'ten net mesaj

UEFA'nın maç öncesi gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında Galatasaray'a Filistin'e destek pankartları nedeniyle uyarıda bulunduğu ve pankartların yeniden açılması halinde cezai yaptırım uygulanabileceğini bildirdiği aktarıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İsrail hükümetinin UEFA'ya şikâyette bulunduğunu belirterek UEFA'nın konuya siyasi değil, insani açıdan yaklaşması gerektiğini vurguladı. Özbek, Galatasaray'ın mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Emre Kaplan, A Haber canlı yayınında sarı-kırmızılı kulübün tutumuna ve yaşanan gelişmelere ilişkin detayları aktardı.