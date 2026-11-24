Netanyahu'nun Filistin pankartı şikâyetine sert tepki! Ender Bilgin: İsrail kendisini daha da yalnızlaştırıyor

Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşması öncesinde tribünlerde açılan Filistin'e destek pankartlarının Netanyahu yönetimi tarafından UEFA'ya şikâyet edilmek istenmesi A Haber'de değerlendirildi. A Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin, pankartların siyasi değil insani mesaj taşıdığını vurguladı. Uluslararası spor kuruluşlarının Rusya ve İsrail'e yönelik tutumunu eleştiren Bilgin, İsrail'in bu hamleyle kendisini daha da yalnızlaştırabileceğini belirtti.