Netanyahu'nun Filistin pankartı şikâyetine sert tepki! Ender Bilgin: İsrail kendisini daha da yalnızlaştırıyor
Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşması öncesinde tribünlerde açılan Filistin'e destek pankartlarının Netanyahu yönetimi tarafından UEFA'ya şikâyet edilmek istenmesi A Haber'de değerlendirildi. A Spor yayın koordinatörü Ender Bilgin, pankartların siyasi değil insani mesaj taşıdığını vurguladı. Uluslararası spor kuruluşlarının Rusya ve İsrail'e yönelik tutumunu eleştiren Bilgin, İsrail'in bu hamleyle kendisini daha da yalnızlaştırabileceğini belirtti.
Doğukan HavuzEditör
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