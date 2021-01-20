CHP’li İBB 2 yıldır hizmette olan İSKOM projesini yeniden açtı
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan İBB, AK Parti döneminde 2018 yılında ihalesi yapılıp 2019 yılında tamamlanmış olan İSKOM projesini yeniden açtı. İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İBB’nin algı yönetimi yaptığını vurguladı ve metro hatları konusunda da “1 buçuk yılda sadece 10,4 KM metro yaptılar” dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sancaktepe İlçe Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı'nın göreve geldiği günden beri AK Parti icraatlarını kendi başarısı gibi pazarladığına dikkat çeken Şenocak, "CHP'li İBB Başkanı, önceki gün İSKOM projesinin açılışını yaptı. İstanbul'un suyunu tek bir merkezden akıllı sistemlerle yönetilmesini amaçlayan İSKOM projesi, AK Parti döneminde 2018 yılında ihalesi yapılıp 2019 yılında tamamlanmış bir projedir." ifadelerini kullandı.
Bayram Şenocak, "Ayrıca CHP'li İBB Başkanı, 10 yılda 630 km metro hattı vadetti. 1,5 yılda yaklaşık 100 kilometre yapması gerekirken sadece 10,4 km metro hattı yapabildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ise İstanbul genelindeki metro hatlarında 1,5 yılda 30 km yeni metro hattı yaptı. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden öte vizyon proje geliştiremeyen CHP'li İBB Başkanı'nın algı belediyeciliğine hak ettiği cevabı milletimiz, 2024'te verecek" dedi.
AK PARTİ DÖNEMİ İCRAATLARININ AÇILIŞINI YAPMAYA DOYMUYORLAR
'Hizmet üretemeyen, başkalarının başarılarını kendi yapmış gibi pazarlayan bu beceriksizlerin elinde İBB'yi kurtarmak için her birimiz, üstlendiğimiz görevleri layıkıyla yapmalıyız' diyen Şenopcak, "İl Başkanı olarak, siz de bulunduğunuz görevlerde gece-gündüz demeden sorumluluk bilinciyle çalışmalı, 2023 ve 2024 seçimlerinde hedeflediğimiz zafere el birliğiyle ulaşmalıyız. 2023'te Cumhurbaşkanımızı, bir önceki seçimde aldığı oy oranından daha yüksek bir oy oranıyla yeniden başkan yapacağız. İBB'yi de yeniden AK Belediyecilikle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
ŞENOCAK: "İBB'NİN İHRACAT YALANI"
Hamidiye suyun ihracatı ile ilgili bilgiler paylaşan Şenocak, "Japonya'daki bir market rafında Hamidiye Su fotoğrafını sosyal medya hesabına atan bir kullanıcının tweetini alıntılayarak kendi ihracat başarısı gibi pazarladılar. Ancak Japonya'ya su ihracatı AK Parti döneminde zaten yapılmıştı. 2019 yılı Ocak ayında 300 konteyner su ihracatı gerçekleştirilmişti. Üstelik Hamidiye AŞ, AK Parti döneminde sadece Japonya'ya değil, 32 farklı ülkeye su ihraç eden küresel bir marka haline dönüştürüldü" diye konuştu.
O BELGEYE ULAŞILDI
İBB yönetimin önceki gün yaptığı İSKOM açılışının 2019 yılının başından beri hizmette olduğu ve yeni yönetim tarafından 18 Ocak 2021'de yeni açılmış gibi göstermeye çalıştığı açılış törenin de sadece algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı. SABAH gazetesi yaptığı araştırma ile İSKOM'un 2018 yılında yapılan ihalesinin belgesine ulaştı. Belgeye göre de 2018 Mayıs ayında yapımına başlanan İSKOM'un 17 Aralık 2018'de bitirilerek hizmete alındığı görüldü. Öte yandan, 2019 yılında da İSKOM'un tanıtımın yayımlandığı video da ortaya çıktı.