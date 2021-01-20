O BELGEYE ULAŞILDI

İBB yönetimin önceki gün yaptığı İSKOM açılışının 2019 yılının başından beri hizmette olduğu ve yeni yönetim tarafından 18 Ocak 2021'de yeni açılmış gibi göstermeye çalıştığı açılış törenin de sadece algıdan ibaret olduğu ortaya çıktı. SABAH gazetesi yaptığı araştırma ile İSKOM'un 2018 yılında yapılan ihalesinin belgesine ulaştı. Belgeye göre de 2018 Mayıs ayında yapımına başlanan İSKOM'un 17 Aralık 2018'de bitirilerek hizmete alındığı görüldü. Öte yandan, 2019 yılında da İSKOM'un tanıtımın yayımlandığı video da ortaya çıktı.