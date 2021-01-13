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CHP'li İBB 15 Temmuz gazisini mobing uygulayarak istifa ettirdi! AK Parti'den sert tepki geldi: Zulüm var

hain darbe girişiminde karşılarına dikildiği FETÖ'cüler tarafından yaralanan , gazi olarak İBB iştiraki İSPARK A.Ş'ye atanmıştı. CHP'li İBB'de önce müdürlük görevinden alınarak uzman yapıldı, ardından mobing uygulanarak zorla istifa ettirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bu duruma tepki göstererek “İBB, İspark AŞ’de müdür olan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP’li İBB’ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun. İBB’de zulüm var” dedi

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Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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CHP'li İBB 15 Temmuz gazisini mobing uygulayarak istifa ettirdi! AK Parti'den sert tepki geldi: Zulüm var

'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu günden beri devam eden işçi kıyımızın son kurbanı hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlere direnmek için sokağa çıkarak gazi olan oldu.

İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbing ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı.

BASKILARA DAYANAMADI
İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz Gazisi Yıldırım bugün İBB'den istifa etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da yaşananlar sosyal medya hesabından duyurdu.

YAZIKLAR OLSUN! İBB'DE ZULÜM VAR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da gaziye yapılan mobbingle alakalı bir açıklama yayınladı. Şenocak, sosyal medya hesabından "İBB, İspark AŞ'de müdür olan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP'li İBB'ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun. İBB'de zulüm var" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZE SAYGINIZ OLSUN"
Twitter hesabından açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Kürşat Yıldırım, 15 Temmuz Gazimiz.İBB İspark AŞ'de müdürdü, önce kanuna aykırı şekilde uzman yaptılar, yetmedi sürekli mobing/yıldırma ile bugün istifa ettirildi! Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı @ekrem_imamoglu Yazık!"

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