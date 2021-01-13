CHP'li İBB 15 Temmuz gazisini mobing uygulayarak istifa ettirdi! AK Parti'den sert tepki geldi: Zulüm var

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu günden beri devam eden işçi kıyımızın son kurbanı 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlere direnmek için sokağa çıkarak gazi olan Mustafa Kürşat Yıldırım oldu.

İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbing ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı.