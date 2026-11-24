Dursun Özbek'ten Filistin'e destek mesajı! A Spor spor müdürü Cüneyt Şen, A Haber'de değerlendirdi

Galatasaray taraftarının Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartın Netanyahu hükümeti tarafından şikâyet edilmesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İstedikleri cezayı versinler, biz devam edeceğiz" sözleriyle karşılık verdi. A Spor spor müdürü Cüneyt Şen, A Haber canlı yayınında Türk taraftarların Filistin'e desteğini, UEFA'nın tutumunu ve Özbek'in açıklamalarını değerlendirdi.