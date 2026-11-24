Reha Kapsal'dan UEFA'nın Filistin pankartı uyarısına sert tepki!

UEFA'nın Aston Villa maçı öncesinde Galatasaray'a Filistin'e destek pankartları nedeniyle yaptığı uyarıya bir tepki de spor yorumcusu Reha Kapsal'dan geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Kapsal, Galatasaray yönetiminin açıklamalarını desteklediğini belirtti. Rusya'ya uygulanan sportif yaptırımları hatırlatan Kapsal, İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarına katılmasına tepki göstererek FIFA ve UEFA'ya çağrıda bulundu. Kapsal, Galatasaray'ın tutumuna ilişkin, "Galatasaray'ın yaptığı açıklamalar sonuna kadar haklı." ifadelerini kullandı.