UEFA'nın Filistin pankartı uyarısına tepki! Galatasaray'ı nasıl bir süreç bekliyor?

UEFA'nın Galatasaray'a Filistin'e destek pankartları nedeniyle yaptığı uyarı gündemdeki yerini koruyor. A Haber canlı yayınına katılan Serhan Türk, sarı-kırmızılı taraftarların Filistin'e destek veren pankartlarla insani bir mesaj verdiğini belirterek UEFA'nın tutumunu çifte standart olarak değerlendirdi. Türk, UEFA gözlemcisinin Galatasaray'ın Avrupa maçlarını takip edeceğini ve hazırlanacak raporun disiplin kurulunda değerlendirileceğini ifade ederek olası yaptırımlara ilişkin süreci anlattı.