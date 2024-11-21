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İstanbul'un ulaşım çilesi! Yürüyen merdiven arızası ve metrobüsten akan su isyan ettirdi

İstanbul'un ulaşım çilesi! Yürüyen merdiven arızası ve metrobüsten akan su isyan ettirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.11.2024 21:21
İstanbul'da metro ve metrobüslerde yaşanan sorunlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan yürüyen merdiven arızası bugün yine yaşandı. Arızanın giderilmemesi nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu yaşanırken bir metrobüste ise tavandan akan su anbean kameraya yansıdı. Yaşanan bu durum vatandaşları isyan ettirirken sosyal medyada "İstanbul’un toplu ulaşımı, yürüyen merdivenleri ve asansör sistemleri çökmüş durumda. Her şey çok güzel oldu mu?", "Yürümesi gereken merdivenler yürümüyor haberiniz olsun!", "Bu mu hizmet dediğiniz?" sözleriyle tepki gösterildi.
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