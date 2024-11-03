03 Kasım 2024, Pazar
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İstanbul’un tescilli lezzeti kestane balı! Şile’nin meşhur kestane balı nasıl üretiliyor?

İstanbul’un tescilli lezzeti kestane balı! Şile’nin meşhur kestane balı nasıl üretiliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 14:03
Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı... Şifa balı olarak bilinen Şile'nin meşhur kestane balı... Peki coğrafi işaret ile tescillenen kestane balını bu kadar özel kılan nedir? Detaylar haberimizde...
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İstanbul’un tescilli lezzeti kestane balı
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