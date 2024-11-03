İstanbul’un tescilli lezzeti kestane balı! Şile’nin meşhur kestane balı nasıl üretiliyor?

Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı... Şifa balı olarak bilinen Şile'nin meşhur kestane balı... Peki coğrafi işaret ile tescillenen kestane balını bu kadar özel kılan nedir? Detaylar haberimizde...

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