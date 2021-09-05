İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir fabrikada yangın! Kundaklama mı?

Son dakika haberi... İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş, “Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yeni elimize ulaşan bir bilgi var şu anda. Değirmenköy’deki bu firmaya ait olan bir başka fabrikada da dün akşam saatlerinde yangın çıktığı belirtiliyor. Bu da akıllarda acaba bir kundaklama mı söz konusu sorusunu getiriyor." ifadelerini kullandı.

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