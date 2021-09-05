05 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir fabrikada yangın! Kundaklama mı?

İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir fabrikada yangın! Kundaklama mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2021 10:14
Son dakika haberi... İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş, “Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yeni elimize ulaşan bir bilgi var şu anda. Değirmenköy’deki bu firmaya ait olan bir başka fabrikada da dün akşam saatlerinde yangın çıktığı belirtiliyor. Bu da akıllarda acaba bir kundaklama mı söz konusu sorusunu getiriyor." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silivri’deki yangın kundaklama mı?
Silivri'deki yangın kundaklama mı?
Düğünde hayrete düşüren olay!
Düğünde hayrete düşüren olay!
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Ekmek gibi bomba gibi patladı
Ekmek gibi bomba gibi patladı
Silivri’de fabrika yangını
Silivri'de fabrika yangını
Yolculukta yeni dönem yarın başlıyor
Yolculukta yeni dönem yarın başlıyor
Astsubayın vefat ettiği kaza anı kamerada
Astsubayın vefat ettiği kaza anı kamerada
Su bulamayan filin yaptıkları gündem oldu
Su bulamayan filin yaptıkları gündem oldu
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Kameraya gülümseyen hırsız tutuklandı
Kameraya gülümseyen hırsız tutuklandı
Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarca hayvan telef oldu
Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarca hayvan telef oldu
Balıkesir’de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale edildi
Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale edildi
Daha Fazla Video Göster