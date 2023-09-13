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İstanbul'un dereleri alarm veriyor! 5 ilçeden geçen Ayamama Deresi'nden kirlilik akıyor... A Haber ekibi o noktada

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 11:50
İBB, geçen yıl derenin ıslahının biteceğini açıklamıştı... İstanbul'un Ayamama Deresi'ndeki kirlilik neden giderilmiyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş o bölgeden detayları aktardı.
5 ilçeden geçen dereden kirlilik akıyor 5 İLÇEDEN GEÇEN DEREDEN KİRLİLİK AKIYOR

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