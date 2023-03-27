İstanbul’un altın boynuzu nasıl temizlendi? Geçmişten günümüze Haliç

İstanbul'un altın boynuzu olarak bilinen Haliç bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği, kokudan yanında durulmayan balçıkla kaplı bir alanken, 1997 yılında başlatılan temizleme projeleriyle İstanbul'un en önemli yaşam alanlarından biri haline geldi. İşte geçmişten günümüze Haliç'in o değişimi...

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