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İstanbul’un altın boynuzu nasıl temizlendi? Geçmişten günümüze Haliç

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 13:07
İstanbul'un altın boynuzu olarak bilinen Haliç bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği, kokudan yanında durulmayan balçıkla kaplı bir alanken, 1997 yılında başlatılan temizleme projeleriyle İstanbul'un en önemli yaşam alanlarından biri haline geldi. İşte geçmişten günümüze Haliç'in o değişimi...
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