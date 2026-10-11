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İstanbul'un 124 yıllık tarihi apartmanı! Merdivenleri ve ünlü sakinleriyle dikkat çekiyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un 124 yıllık tarihi apartmanı! Merdivenleri ve ünlü sakinleriyle dikkat çekiyor

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Elmadağ semtinde bulunan 124 yıllık Arif Paşa Apartmanı, Osmanlı'nın son döneminden günümüze uzanan tarihiyle dikkat çekiyor. II. Abdülhamid'in saray doktorlarından Arif Sarıcazade tarafından 1902 yılında yaptırılan bina, spiral merdivenleri, tarihi asansörü ve sanat dünyasından ünlü sakinleriyle geçmişin izlerini taşıyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, yapının bilinmeyen hikayesini A Haber'e anlattı. Tarihi yapının ayrıntılarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Ahmet Işık görüntüledi.

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