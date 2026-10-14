İstanbul’u sağanak vurdu: Bazı metro ve alt geçitleri su bastı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.