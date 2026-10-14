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İstanbul’u sağanak vurdu: Bazı metro ve alt geçitleri su bastı
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’u sağanak vurdu: Bazı metro ve alt geçitleri su bastı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.

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