Sarıyer'de yolcuların olduğu İETT otobüsü sulara gömüldü!

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış ve fırtına megakentte hayatı durma noktasına getirdi. Sarıyer Ayazağa'da içi yolcu dolu bir İETT otobüsü cam hizasına kadar yükselen sel sularına gömülürken, mahsur kalan yolcular aracın tavanındaki havalandırma kapağından tahliye edilmeye çalışıldı. Megakentin genelindeki son durumu ve giderek büyüyen sel riskini sahadan canlı yayında aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yağışın artık yerel olmaktan çıkıp tüm kenti etkisi altına aldığını vurgulayarak derelerin taşma tehlikesine dikkat çekti.