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13.04.2020

İstanbul’da yoğun sis görüldü | Video

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bir kısmında etkili olan sisle E-5 Çağlayan mevki'inde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yeni haftanın ilk sabahında İstanbul'da sis etkili oldu. Özellikle E-5 karayolu Çağlayan mevki'inde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşündü.

Siste büyük binaların kaybolduğu da gözlendi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 11 yaşandığı E-5 karayolunda sis belirli aralıklarda etkili oldu.

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