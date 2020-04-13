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İstanbul’da yoğun sis görüldü | Video
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bir kısmında etkili olan sisle E-5 Çağlayan mevki'inde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yeni haftanın ilk sabahında İstanbul'da sis etkili oldu. Özellikle E-5 karayolu Çağlayan mevki'inde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşündü.
Siste büyük binaların kaybolduğu da gözlendi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 11 yaşandığı E-5 karayolunda sis belirli aralıklarda etkili oldu.
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