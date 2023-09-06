İstanbul'da yağış sürecek mi? Sağanak neden sele döndü? Lokal felaketlerin sebebi ne?

İstanbul’un dün sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Arnavutköy, Başakşehir çevresinde metrekareye 129 kilogram yağış düştü. Yaşanan felakette 2 bine yakın ev ve iş yerini su bastı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki İstanbul’da yağışlar sürecek mi? Sağanak neden sele döndü? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN