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İstanbul'da yağış sürecek mi? Sağanak neden sele döndü? Lokal felaketlerin sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 10:06
Güncelleme:06.09.2023 11:13
İstanbul’un dün sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Arnavutköy, Başakşehir çevresinde metrekareye 129 kilogram yağış düştü. Yaşanan felakette 2 bine yakın ev ve iş yerini su bastı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki İstanbul’da yağışlar sürecek mi? Sağanak neden sele döndü? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.
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