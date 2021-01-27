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İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu |Video

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Giriş: 27.01.2021 17:41
Güncelleme:27.01.2021 17:41
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yine zirve yaptı. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 68 seviyesine ulaştı. A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı.

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yine zirve yaptı. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 68 seviyesine ulaştı.

Megakent İstanbul'da, hem koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kalması hem de iş çıkış saati olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 69

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

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