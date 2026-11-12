COP31 Genel Kurulu'nda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı! Murat Kurum'dan Gazze mesajı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Filistin'e destek mesajları öne çıktı. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, 196 ülkeden temsilcilerin katıldığı Genel Kurul oturumunda ayakta alkışlandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu vurgulayarak "Antalya'dan yükselen ses vicdanların sesi olsun" dedi.