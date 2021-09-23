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İstanbul’da ulaşım çilesi! Trafik kilit, İETT durağında yoğunluk

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 09:01
İstanbul her sabah olduğu gibi bugün de güne trafik yoğunluğu ile başladı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesinde. Öte yandan son günlerde İETT otobüsü duraklarında ciddi yoğunluk yaşanıyor. Peki bugün durum nasıl? A Haber muhabirleri Melis Coşan İslamoğlu ve Erdal Kuruçay bölgeden detayları aktardı.
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İstanbul’da ulaşım çilesi
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