İstanbul'da trafik tersten aktı! Sürücülerden pes dedirten hareket

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ilginç bir görüntü meydana geldi. Yolda bulunan çalışma nedeniyle sürücüler beklemek yerine ters yola girdi. Trafiğin tersten aktığı İstanbul'da sürücülerin bu ihmalkarlığı pes dedirtti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında dün kentin birçok noktasında meydan ve ana yollar boş kaldı. Ancak E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkinde yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle yol aralıklarla kısa süreli ulaşıma kapatıldı.

Bu sırada yolda bulunan sürücüler beklemek zorunda kaldı. Ancak bazı sürücüler normal zamanda bazen saatlerce beklemek zorunda kaldıkları yolda kısa süre beklemek istemedi ve araçlarıyla E-5 Karayolunda ters yönde ilerleyerek yan yola ulaşmaya çalıştı. Büyük karmaşanın yaşandığı bu durum, görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Yolda yaşanan bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.