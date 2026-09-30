CHP'de 3 belediye başkanı partiden ihraç edildi: Gerekçe merak konusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da İstanbul'daki üç ilçe belediye başkanı hakkında kesin ihraç kararı alındığı bildirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun durumuyla ilgili resmi gerekçenin açıklanması beklenirken, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Başka parti adına çalışma yürüttükleri gerekçesiyle karar alınmış olabileceği belirtiliyor" dedi.