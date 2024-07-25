25 Temmuz 2024, Perşembe
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İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam! İşte zamlı İETT ücretleri | Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.