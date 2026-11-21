İtalya'da Filistin'e destek gösterileri! 100'den fazla kentte Meloni hükümetine protesto

İtalya'da düzenlenen genel grev, Filistin'e destek ve Meloni hükümetine yönelik protestolara dönüştü. İşçiler ve öğrenciler, silahlanmanın azaltılmasını, sosyal hakların güçlendirilmesini ve ailelere daha fazla ekonomik destek sağlanmasını talep etti. Ülke genelinde 100'den fazla kentte düzenlenen gösterilerde, hükümetin 2027 yılı bütçesi de eleştirildi.