İslam dünyasında tarihi yükseliş! Müslüman nüfusun 2035'te Hristiyanları geçeceği öne sürüldü

Dünya nüfusundaki artışla birlikte dinî toplulukların nüfus dağılımı da değişiyor. ABD merkezli bir araştırma şirketinin analizine göre Müslüman nüfusun 2035 yılında Hristiyan nüfusu geride bırakarak dünyanın en büyük dinî topluluğu hâline geleceği öne sürüldü. Dikkat çeken bu tahmin, küresel nüfus dengelerinin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.