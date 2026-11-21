Genç kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı

Açık havuzlar yaz sezonunda olduğu kadar kış aylarında da büyük tehlike saçıyor. Gaziantep'te 2 yaşındaki minik Eliz Ada'nın evlerinin bahçesindeki havuza düşerek yoğun bakımda yaşam savaşı vermesi, havuz güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte havuzlu evlerde ve sitelerde oturan ailelerin hangi önlemleri alması gerektiği merak konusu olurken, uzmanlar su seviyesinden güvenlik ağlarına kadar dikkat edilmesi gereken hayati tedbirleri paylaştı.