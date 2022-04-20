20 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul'da taksici dehşeti! Turisti önce darp etti sonra yere fırlattı
İstanbul Ataşehir'de Fas uyruklu Fransa vatandaşı kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini iddia etti. Yaşanan olay sonrası Taksi şoförü tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, taksi şoförü gözaltına alındı. İşte o anlar...