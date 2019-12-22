İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumuz etkiledi! Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
Gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
"12.00 - Yalova-Pendik, 12.00 - Pendik-Yalova, 12.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.30 - Bursa-Büyükçekmece, 18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.30 - Büyükçekmece-Bursa, 21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı."
İstanbul Şehir Hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
BEYOĞLU'NDA LODOSUN ETKİSİYLE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU
Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.
Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.
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