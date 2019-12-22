İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbullular kar yağışına hasret kaldı. Aralık ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde İstanbul’a kar yapacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? sorularının cevabı vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Peki, önümüzdeki hafta özellikle İstanbul’da nasıl bir hava bekleniyor? İşte haberin detayları…