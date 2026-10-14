İstanbul'da sağanak başladı! AKOM ve Valilikten uyarı

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak, 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken AKOM ve İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine karşı vatandaşları uyardı. Bazı ilçelerde metrekareye 40-70 kilogram yağış tahmin ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ege Ural, sağanak altında yaptıkları canlı yayınla son durumu aktardı.