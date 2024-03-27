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İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 09:05
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk var? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.
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İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum
İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum
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