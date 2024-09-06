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İstanbul’da metrobüs yangını! Alev topuna döndü

İstanbul’da metrobüs yangını! Alev topuna döndü

Ramazan Almaçayır
İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 09:51
İstanbul’da bir metrobüs Okmeydanı ile Perpa durakları arasında alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay esnasında metrobüs hızlı bir şekilde tahliye edildi.
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