İstanbul’da metrobüs yangını! Alev topuna döndü

İstanbul’da bir metrobüs Okmeydanı ile Perpa durakları arasında alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay esnasında metrobüs hızlı bir şekilde tahliye edildi.

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