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İstanbul'da kurbanlık dana firarda: Trafiği birbirine katan dana iki ilçe değiştirdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 16:35
Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
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