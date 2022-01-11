11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı

İstanbul'da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 23:12
Güncelleme:11.01.2022 23:12
Ümraniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Kaza, Ümraniye'de Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş aşağı seyir halinde olan 34 LC 605 plakalı öğrenci servisi sürücüsü, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Önce sokakta park halinde bulunan 3 otomobile çarpan servis minibüsü, sonra da bir hafif ticari araca da çarparak durdu. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖĞÜRENCİ YARALANDI
Serviste bulunan öğrencilerden 3'ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri 3 öğrenciyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Kazayı gören Hamit Karadeniz, "Şoförün söylediğine göre servis aracı yukarıdan geliyor. Yerlerin kaygan olduğunu iddia ediyor. Ve araç kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarpıyor. İki üç tane hafif yaralı çocuk var. Çok da önemli bir şey yok. Ağzında, burnunda ufak yaralanma var. Hayati tehlikesi yok. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı
İstanbul'da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı
Denizli’de yüz yüze eğitime ara verildi
Denizli'de yüz yüze eğitime ara verildi
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
Antalya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Antalya'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Yol kenarında oynayan köpeği ezdi!
Yol kenarında oynayan köpeği ezdi!
Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Nafiye nine 67 yıldır kırımızı giyiyor!
Nafiye nine 67 yıldır kırımızı giyiyor!
Cadde ortasında birbirine girdiler
Cadde ortasında birbirine girdiler
Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
Duvarınızın rengi uykunuzu kaçırabilir!
Duvarınızın rengi uykunuzu kaçırabilir!
Daha Fazla Video Göster