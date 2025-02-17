17 Şubat 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da kar için tarih verildi! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de: İstanbul'un tüm ilçeleri kar yağışı alacak
İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada ise yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Perşembe günü tamamen İstanbul'un tüm ilçeleri kar yağışı alacak." dedi.