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İstanbul’da kar için tarih verildi! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber’de: İstanbul’un tüm ilçeleri kar yağışı alacak

İstanbul'da kar için tarih verildi! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de: İstanbul'un tüm ilçeleri kar yağışı alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 11:05
Güncelleme:17.02.2025 11:06
İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada ise yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Perşembe günü tamamen İstanbul'un tüm ilçeleri kar yağışı alacak." dedi.
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İstanbul’da kar için tarih verildi! Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber’de: İstanbul’un tüm ilçeleri kar yağışı alacak
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