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İstanbul’da kadınları bayıltıp taciz eden taksici gözaltında! Kıskandırma detayı pes dedirtti

İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksici gözaltında! "Kıskandırma" detayı pes dedirtti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 00:49
Güncelleme:14.01.2025 00:49
İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirledi.
İstanbul’da kadınları bayıltıp taciz eden taksici gözaltında! Kıskandırma detayı pes dedirtti
Tacizci taksici gözaltında!
Tacizci taksici gözaltında!
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