İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksici gözaltında! "Kıskandırma" detayı pes dedirtti

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.'nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiğini belirledi.