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İstanbul'da hilal, Galata Kulesi ile kartpostallık görüntü oluşturdu

AA
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Giriş: 01.07.2024 09:58
İstabul'da hilal, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. İşte kartpostallık görüntüler...
Kartpostallık görüntu
Kartpostallık görüntu
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