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Giriş Tarihi:
22 Haziran 2026 09:29
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen son durumu aktardı.
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