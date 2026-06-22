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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen son durumu aktardı.

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