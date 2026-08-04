ÖZEL DOSYA | Dijital dünyada kırılma yılı: 2012

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkileri korkutucu boyutlara ulaştı. Uzmanlar, akıllı telefonların yaygınlaştığı 2012 yılını bir kırılma noktası olarak işaret ederken, çocukların dijital dünyada bıraktığı her iz algoritmalar tarafından takip ediliyor. Pandemi süreciyle derinleşen ekran bağımlılığı depresyon, kaygı bozukluğu ve sosyal çekilme gibi ciddi ruhsal sorunları beraberinde getiriyor. A Haber ekibi, uzman isimlerle dijital dünyanın karanlık yüzünü ve çocukları bekleyen tehlikeleri mercek altına aldı.