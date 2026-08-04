Emekliye zam farkı ödeme tarihi belli oldu: Ödemeler 7 Ağustos'ta!

*En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesinin ardından yaklaşık 4-5 milyon emekliyi ilgilendiren zam farkı ödemelerinin tarihi netleşti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) zam farkı ödemelerini 7 Ağustos'ta emeklilerin hesaplarına yatıracağını açıkladı. Temmuz ayında maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan emeklilerin, yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından oluşan 3 bin 552 liralık farkı tek seferde alacağını belirten Erdem, yeni taban maaş uygulamasının Ocak ayına kadar 23 bin 552 lira olarak devam edeceğini, yeni artışın ise yılın ilk enflasyon verilerine göre belirleneceğini ifade etti.