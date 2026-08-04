Bakan Ersoy Şırnak’tan kütüphanelerdeki Cumhuriyet rekorlarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye’deki toplam kütüphane kullanım alanının son 8 yılda 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Ersoy, aynı dönemde halk kütüphanelerindeki üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının ise 28 milyondan 39,2 milyona yükseldiğini açıkladı.