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İstanbul’da gökkuşağı sürprizi: Turistler o anları görüntüledi

İstanbul’da gökkuşağı sürprizi: Turistler o anları görüntüledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:27
İstanbul’da öğle saatlerinde kısa süreli yağmurun ardından oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Galata Kulesi’ndeki turistler ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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