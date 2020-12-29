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İstanbul'da geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 12:36
Güncelleme:29.12.2020 12:53
İstanbul'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, bu hafta yağmıştı. Bugünlerde ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan geçen yıl ile bugünü kıyasladı. Geçen sene bembeyaz olan görüntülerden bu sene eser yok. "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?"  sorusu ise rafa kalktı.

İstanbul'da 2019 yılında kış mevsiminin ilk karı, bu hafta yağmıştı. Bugünlerde ise termometrelerde sıcaklık, 15-16 derecelerde seyrediyor. A Haber muhabiri Melis Coşan geçen yıl ile bugünü kıyasladı. Geçen sene bembeyaz olan görüntülerden bu sene eser yok. "Bu yıl İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu ise rafa kalktı.

İstanbulda geçen sene bembeyaz olan yer şimdi 15 derece! A Haber muhabiri kıyasladı İSTANBUL'DA GEÇEN SENE BEMBEYAZ OLAN YER ŞİMDİ 15 DERECE! A HABER MUHABİRİ KIYASLADI

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